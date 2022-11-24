Небензя назвал удары по инфраструктуре Украины «ответом на накачку западным оружием». И обвинил в гибели мирных жителей украинскую ПВО

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия наносит удары по украинским объектам инфраструктуры в ответ на поставки странами Запада оружия Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы наносим удары по инфраструктурным объектам в Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заявил Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе Украины из-за новых массированных обстрелов инфраструктуры.

По словам Небензи, российские войска продолжат наносить удары, пока Киев не займет «реалистичную позицию» и не вернется за стол переговоров. При этом постпред не уточнил, как удары по гражданской инфраструктуре сказываются на боеспособности ВСУ.

Небензя во время своего выступления также возложил на украинских военных ответственность за жертвы среди мирных жителей Украины, заявив, что «обломки ракет или сбившиеся с курса ракеты попадают в те объекты, в которые Россия не целилась».

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза по видеосвязи, в свою очередь, попросил ООН отправить в Украину миссию экспертов для изучения состояния критически важной инфраструктуры.

Россия наносит массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре с начала октября. Последняя подобная атака произошла 23 ноября. По словам Зеленского, РФ выпустила 67 ракет, в результате чего были обесточены Киевская, Одесская и Черниговская области.

Читайте также

Три области Украины полностью остались без электроэнергии из-за ракетных ударов России. Все АЭС отключены. В Молдове тоже нет света

Читайте также

Три области Украины полностью остались без электроэнергии из-за ракетных ударов России. Все АЭС отключены. В Молдове тоже нет света