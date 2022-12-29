«Коммерсант»: Минцифры планирует разрешить нелегальное использование ПО зарубежных компаний, ушедших из России

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Правительство РФ хочет определить «специальные условия» использования иностранного ПО, компании-разработчики которого ушли с российского рынка. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина, направленное в «Общественную потребительскую инициативу».

Несколько источников «Коммерсанта» рассказали, что в Минцифры обсуждают законопроект, которые, с одной стороны, «декриминализует» нелегальное использование софта зарубежных компаний, прекративших поддержку и обновление своих программ в России, а с другой — введет принудительное лицензирование этого ПО.

В частности, рассматривается возможность внедрить механизм, по которому российские компании смогут переводить оплату за использование софта на спецсчета до востребования правообладателя.

В Минцифры не прокомментировали информацию о разработке инициативы. Но глава ведомства Максут Шадаев на вебинаре с IT-отраслью 28 декабря заявил о необходимости создать условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт. «Бизнес не виноват, что разработчик ушел из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей», — приводит слова министра «Коммерсант».

В августе депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов уже внес законопроект о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права (включая ПО) тех правообладателей, которые ушли с российского рынка после начала войны с Украиной. Однако, как писал «Коммерсант», это предложение не нашло поддержки: Минцифры посчитало проект Кузнецова недоработанным

После российского вторжения в Украину из РФ ушел ряд крупных западных компаний, в том числе разработчики программного обеспечения. Среди них были, в частности, Adobe, SAP, Microsoft (однако недавно компания вернула возможность скачивать операционную систему Windows в России).