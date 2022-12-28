Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России

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У жителей России снова появилась возможность скачивать операционную систему Windows на сайте ее разработчика, американской корпорации Microsoft, без VPN. На этом написали «Известия» со ссылкой на специалистов по программному обеспечению.

Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7, пишут «Известия». У корреспондента издания получилось скачать Windows на два компьютера. Загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится, пояснили специалисты.

«Страница с загрузкой ОС действительно открывается в России. Скорее всего, это корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows», — заявил «Известиям» IT-эксперт Дмитрий Бевза. Он добавил, что из-за геоблокировки пользователям из РФ было трудно легально переустановить ОС при приобретении нового устройства или замене жесткого диска.

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В марте, после начала российского вторжения в Украину, Microsoft остановила продажу продуктов и предоставление услуг в России. Проблемы с загрузкой операционной системы Windows у жителей России впервые возникли в июне.

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