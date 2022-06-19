Пользователи из России не смогли скачать Windows с сайта Microsoft

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Пользователи из России пожаловались, что не могут скачать с сайта компании Microsoft утилиты для установки Windows 10 и 11, а также образы операционной системы и программу Media Creation Tool.

Как сообщает DTF, пользователи заговорили о проблемах со скачиванием в середине июня. Несколько жалоб поступило в том числе от жителей Казахстана. При попытке скачать образы появляется или ошибка 404 о том, что файл не найден, или сообщение со словами «Возникла проблема с вашим запросом».

CNews указывает, что проблема возникает у пользователей разных российских провайдеров, предлагающих услуги проводного и мобильного интернета. При использовании VPN стран Европы или США файлы скачиваются без проблем.

Почему российские пользователи не могут скачать файлы, неизвестно. В Microsoft пока это не комментировали.

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Windows — самая популярная настольная операционная система в мире. Как сообщает CNews, в мае 2022 года Windows занимала 75,54% мирового рынка против 14,98% у macOS компании Apple.

В марте, после начала российского вторжения в Украину, Microsoft остановила продажу продуктов и предоставление услуг в России, а в июне объявила, что сократит свое присутствие в стране.

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