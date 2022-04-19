Крупнейший немецкий разработчик программного обеспечения SAP уйдет с российского рынка. Среди его клиентов «Газпром», «Лукойл» и РЖД

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Немецкий разработчик программного обеспечения SAP объявил, что полностью прекратит работу в России на фоне продолжающейся войны в Украине. Ранее компания остановила продажи своих продуктов в России и Беларуси.

SAP собирается отказаться от обслуживания и поддержки локальных продуктов в России. При этом отмечается, что клиенты таких сервисов смогут продолжить их использование.

Кроме того, компания заявила, что закрывает все облачные операции в России. Российским пользователям облачных сервисов, которые не находятся под санкциями, в SAP предложили выгрузить данные, удалить или перенести их на иностранные сервера. При этом даже если клиенты выберут последний вариант, компания прекратит работу с ними по истечении срока подписки.

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SAP разрабатывает программные продукты, предназначенные прежде всего для крупных корпоративных заказчиков. Среди крупных клиентов SAP в России «Газпром», «Лукойл», РЖД и «Росатом», отмечает «Коммерсант».

После вторжения России в Украину более 750 иностранных компаний объявили о приостановке или полном прекращении работы на российском рынке.

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