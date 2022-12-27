Правительство внесло «пропаганду» ЛГБТ в список запрещенного контента. Сайты с такой информацией будут блокировать

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ, которое вносит изменения в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, изменения были внесены в пункт, устанавливающий основания для внесения в реестр. Теперь, среди прочего, таким основанием станет «информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Сайты с такой информацией будут вносить в реестр по решению Роскомнадзора.

5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных отношений» и педофилии, распространение информации об ЛГБТ и «смене пола» среди людей любого возраста. Запрет затронул интернет, СМИ, книжный рынок, аудиовизуальные сервисы, фильмы и рекламу.

Еще до того, как закон был подписан, некоторые книжные магазины начали убирать из продажи часть товаров. В частности, роман «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой.

Издание The Village в начале декабря писало, что в московских библиотеках начали прятать произведения, в которых власти могут увидеть ЛГБТ-пропаганду. Позже стало известно, что библиотеки города получили новый список книг, предназначенных для списания на фоне вступления в силу закона о запрете «пропаганды ЛГБТ». Среди авторов, произведения которых попали в этот перечень — Майкл Каннингем, Оксана Васякина, Джон Бойн, Харуки Мураками, Стивен Фрай, Эдуард Лимонов.

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В XX веке Россия экспериментировала с коммунизмом. А в XXI веке осваивает фашизм Максим Трудолюбов — о том, как с помощью законов против «иноагентов» и ЛГБТ-людей Кремль пытается сбежать от ответственности