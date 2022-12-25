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Путин сказал, что 99,9% россиян «готовы все положить в интересах родины»

Источник: Meduza

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, подавляющее большинство россиян готовы «все положить» ради своей страны. Об этом президент сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос ведущего о том, что Путина удивило за время войны.

Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинные патриоты, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их осуждаю. Каждый человек имеет право выбора.

Но что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня необычного ничего нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна. И у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России, и сегодня — еще раз.

В начале декабря стало известно, что в 2022 году не состоится большая пресс-конференция Владимира Путина, которую в течение 10 лет проводили каждый декабрь. Разведка Минобороны Великобритании допустила, что пресс-конференцию отменили из-за опасений «несанкционированного обсуждения» российского вторжения в Украину. На этой неделе в Кремле также подтвердили, что в 2022 году Путин не выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.

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