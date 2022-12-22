На единственном в российском флоте авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

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На борту крейсера «Адмирал Кузнецов», стоящего в доках завода «Звездочка» в Мурманске, произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, с крейсера эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. Причины возгорания пока не сообщаются.

Два года назад — в декабре 2019 года — на борту «Адмирала Кузнецова», стоящего на ремонте в Мурманске, также произошел пожар. Тогда погибли два человека, еще 14 пострадали.

В октябре 2018 года затонул плавучий док, где на ремонте находился «Адмирал Кузнецов», крейсер получил пятиметровую пробоину.

«Адмирал Кузнецов» — единственный авианесущий корабль у России — был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. В 2017 году было объявлено о планах отремонтировать и модернизировать корабль, работы в тот момент оценивались как минимум в 20 миллиардов рублей, что, как отмечалось, больше, чем постройка нового корвета. Предполагалось, что в 2021 году корабль вернется в состав флота, однако из-за череды происшествий эти сроки сдвинулись. Затраты на ремонт крейсера с учетом полученных им уже на заводе «Звездочка» повреждений, не разглашались, как и новые сроки завершения работ.