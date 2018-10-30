В Мурманске затонул плавучий док, где на ремонте находился крейсер «Адмирал Кузнецов». Главное

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в плавучем доке ПД-50, август 2010 года Лев Федосеев / ТАСС / Scanpix / LETA

На 82-м судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док , один из крупнейших в мире. Авария произошла в ночь на 30 октября, когда из дока выходил авианесущий крейсер « ». Как сообщает «СеверПост», во время инцидента упали два башенных крана, один из них — на авианосец.

Пострадали четыре человека. Сотрудники завода упали в воду, сообщает «Мурманский вестник». Пострадавших госпитализировали в больницу с переохлаждением, уточняет ТАСС. Один из пострадавших также получил травму брюшной полости. Трое человек находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Двоих пострадавших поместили в реанимацию, еще двоих врачи отпустили домой. Один человек пропал без вести, сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. С плавучего дока эвакуировали около 70 человек.

Причиной аварии стало внезапное отключение электричества. После скачка напряжения в электросети отключились насосы, цистерны неожиданно заполнились и док погрузился в воду, сообщили в Центре судоремонта «Звездочка». 29 октября в Мурманске наблюдались перебои с электроснабжением из-за обрывов проводов, на которые налипли снег и наледь.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» получил повреждения. В Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что кран, упавший на палубу, повредил часть корпуса, но не задел «жизненно важного» оборудования корабля. Повреждена взлетная палуба, на которой остается упавший кран, сообщил источник ТАСС. В «Звездочке» сообщили, что корабль не получил повреждений, «способных повлиять на сроки ремонтных работ». После аварии корабль отбуксировали на штатное место стоянки на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. На этом заводе заявили, что авария не повлияет на сроки ремонта. При этом, как утверждает «Новая газета», плавучий док ПД-50 был единственным, способным принять крейсер на ремонт. В то же время источник «Интерфакса» заявил, что в Новороссийске есть плавучий док ПД-190, способный принимать такие корабли, как «Адмирал Кузнецов».

В декабре 2011 года на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске произошел пожар. В плавучем доке ПД-50 загорелся атомный подводный стратегический ракетоносец К-84 «Екатеринбург», на борту которого находились ракеты с ядерными боеголовками, торпеды и два атомных реактора. Во время тушения плавучий док дважды притапливали, чтобы сбить пламя, писал «Коммерсант». Пожар продолжался больше суток.

Александр Бакланов