На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске произошел пожар, есть пострадавшие. Главное

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» во время ремонтных работ в Мурманске, 3 марта 2019 года Лев Федосеев / ТАСС / Vida Press

На авианесущем крейсере , который находится на ремонте, 12 декабря произошел пожар. Он начался во время огневых работ, сообщили на судоремонтном заводе «Звездочка», при ремонте в энергоотсеке на нижней палубе корабля, там загорелись электрокабели. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщил источник «Интерфакса». На корабле в начале пожара находились 400 человек.

Несколько человек пострадали, возможно, есть пропавшие без вести. С корабля спасли восемь человек, пишет ТАСС. РИА Новости утверждает, что пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Большинство отравились продуктами горения, один сотрудник 35-го судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму. Двое военных пострадали, их жизни ничего не угрожает, сообщили в Северном флоте. ТАСС пишет, что они в тяжелом состоянии. По данным РИА Новости, пропали двое рабочих. ТАСС и «Интерфакс» сообщают об одном человеке, пропавшем без вести. По неподтвержденной информации Baza, спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, отвечавшего за ремонт «Адмирала Кузнецова».

В Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что пострадавших среди гражданских специалистов судоремонтного завода нет. Представитель завода «Звездочка» заявил, что среди военных и работников никто не пострадал. На заводе отрицают, что есть пропавшие без вести.

Причиной возгорания мог стать «человеческий фактор», сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, при сварочных работах «произошло попадание окалины на нижние палубы», где находились демонтированное оборудование и остатки горючих жидкостей.

Повлияет ли пожар на возвращение крейсера в состав ВМФ, пока неизвестно. Глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что это будет понятно после того, как специалисты попадут в отсек, где произошел пожар. Тогда же можно будет оценить ущерб от случившегося.

В октябре 2018 года на палубу «Адмирала Кузнецова» упал башенный кран. Авария произошла, когда корабль выходил из плавучего дока ПД-50, где он находился на ремонте. При аварии крейсер получил пятиметровую пробоину. Ликвидацию последствий происшествия оценивали в 70 миллионов рублей.

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Александр Бакланов