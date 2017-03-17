Ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов» обойдется минимум в 20 миллиардов рублей

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», вернувшийся в феврале из похода в Средиземное море, где участвовал в операции в Сирии, будет отправлен на ремонт. Об этом заявил 16 марта вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонную промышленность.

Ремонт крейсера, сообщало в начале марта ТАСС со ссылкой на источники в ВПК, займет около трех лет и обойдется как минимум в 20 миллиардов рублей. Речь, подчеркнули собеседники агентства, идет лишь о предварительных оценках, так как контракт пока не подписан.

Стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова», отмечают «Ведомости», превышает затраты на строительства нового корвета. Построить корабль класса корвет стоит около 15 миллиардов рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что затраты на ремонт «Адмирала Кузнецова» могут значительно превысить 20 миллиардов рублей, а затянуться работы могут на срок до пяти лет.

В свою очередь «Известия» со ссылкой на источники в ВМФ и кораблестроительной отрасли пишут, что ремонт крейсера обойдется как минимум в 65 миллиардов рублей. Только опытно-конструкторские работы, по словам собеседников издания, обойдутся в 30 миллиардов рублей.