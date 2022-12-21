Курс доллара на Мосбирже превысил 70 рублей, евро поднялся выше 75 рублей

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Курс доллара в ходе утренних торгов перед открытием основной сессии на Московской бирже в среду превысил 70 рублей — впервые с 11 мая.

По данным на 8:40 мск 21 декабря, курс доллара составлял 70,6 рубля, что на 1,73 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Курс евро в среду превысил 75 рублей, подорожав на 1,51 рубля. Это произошло впервые с 29 апреля.

Рубль дешевеет к западным валютам уже около недели. Это происходит на фоне ввода нового пакета санкций против России и установки потолка цен на нефть и газ.

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