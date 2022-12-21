Bloomberg: экспорт нефти из России упал на 54% за первую неделю действия ценового потолка

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В первую неделю после введения потолка цены на российскую нефть ее экспорт снизился на 54%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты, сделанные на основе данных о передвижении танкеров.

По данным агентства, за неделю экспорт упал почти на 1,86 миллиона баррелей в сутки и составил 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Частично падение объясняется техническими работами в порту Приморск на Балтийском море, однако объемы перевозок упали и в других портах. В частности, в порту Находка на Дальнем Востоке не хватает судов: как писал Bloomberg, компании не направляют их туда из-за боязни санкций.

Агентство подчеркивает, что к расчетам поставок за неделю следует относиться с осторожностью, так как это слишком маленький срок, и на длительной временной дистанции показатели могут измениться. Но расчеты Bloomberg показывают, что экспорт за четыре недели тоже снизился.

Потолок цены на российскую нефть, который западные страны согласовали в начале декабря, установлен на уровне 60 долларов за баррель. Его будут регулярно пересматривать. По задумке, он должен быть как минимум на 5% ниже, чем стоимость российской нефти на мировых рынках.

Власти России не раз заявляли, что не будут поставлять нефть в страны, поддержавшие введение ценового потолка. По данным «Ведомостей», в Кремле уже подготовили проект ответных мер, но официально они пока не обнародованы.

Опрошенные Financial Times специалисты прогнозировали, что в первые месяцы после введения ценового потолка России будет не хватать судов для перевозки нефти, что снизит ее экспорт. По их мнению, ситуация может ухудшиться в феврале, когда вступит в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефтепродуктов из России.

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