«Ведомости»: власти РФ согласовали меры в ответ на потолок цен на нефть. Проект президентского указа разрешает обходить любые запреты на проведение сделок

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Российские власти подготовили список мер в ответ на введение потолка цен на экспортируемую из РФ нефть. С проектом соответствующего президентского указа ознакомились «Ведомости».

Из документа, в частности, следует, что будет запрещена продажа нефти при следующих условиях:

Если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;

Если в контракте потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку (его установили на отметке 60 долларов за баррель).

Кроме того, в проекте указа также есть пункт, позволяющий с разрешения правительства обходить любые запреты на проведение сделок, пишут «Ведомости».

Действие указа не будет распространяться на соглашения, заключенные до 5 декабря — с этого дня действует потолок цен на нефть.

Предполагается, что указ вступит в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления.

Детали реализации указа, в частности, порядок мониторинга за соблюдением запрета, список стран, в отношении которых будут действовать прописанные в документе меры, должно будет определить правительство.

Источники «Ведомостей» заявили, что работа над проектом указа еще не завершена. Официальные лица, а также представители крупнейших компаний — экспортеров нефти, на запрос издания о комментариях на момент публикации статьи не ответили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 декабря сообщил, что текст указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть будет опубликован «в ближайшие дни».

Потолок цен на российскую нефть установлен на уровне 60 долларов за баррель. После 15 января его будут регулярно пересматривать. Новый уровень должен быть как минимум на 5% ниже, чем стоимость российской нефти на мировых рынках.

Власти РФ неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть в страны, поддержавшие введение потолка цен. К ним относятся страны , страны — члены Евросоюза и Австралия. Покупать российскую нефть дороже установленной цены смогут Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Хорватия.

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