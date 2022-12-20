США обвинили руководство ООН в «уступках российским угрозам» из-за нежелания расследовать поставки иранских дронов в РФ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

США обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он «уступил российским угрозам» и не направил официальную делегацию в Украину для проверки беспилотников, которые РФ применяет в ходе боевых действий. Об этом сообщает Reuters.

«Мы сожалеем, что ООН не предприняла никаких шагов для проведения нормального расследования этого сообщения о нарушении. Мы разочарованы тем, что секретариат, явно поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему этот совет», — заявил заместитель постпреда США при организации Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности ООН.

Заседание прошло 19 декабря. Среди прочего, оно было посвящено вопросу о поставках России беспилотников иранского производства.

Так, Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявили, что поставка РФ иранских дронов нарушает резолюцию Совета Безопасности от 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном. Страны потребовали, чтобы генсек ООН направил представителей организации в Киев.

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло подтвердила, что организация получила письма пяти стран с просьбой провести проверку. Гуттериш заявил, что обвинения в поставках иранских беспилотников РФ рассматриваются «в более широком контексте войны, чтобы определить, должны ли мы и когда мы должны отправить официальных лиц в Киев».

В свою очередь постред РФ при ООН Василий Небензя назвал обвинения «надуманными» и призвал всемирную организацию не уступать давлению западных стран.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Россия и Иран отрицают, что Тегеран поставляет Москве дроны, которые используются для атак на украинские территории. Иранская сторона заявляла, что поставляла беспилотники России в «небольшом количестве», но только до начала войны.

По данным источников NBC News в администрации президента США, в обмен на поставки иранских дронов Россия оказывает Ирану военную и техническую поддержку на «беспрецедентном уровне». Среди прочего, Москва может отправлять Тегерану вертолеты и системы ПВО, а также обучает иранских военных летать на Су-35.

О дронах в российско-украинской войне

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их

О дронах в российско-украинской войне

Российско-украинскую войну уже можно назвать войной дронов. Но совсем не тех, о которых все думали поначалу Рассказываем о главных беспилотниках, которые используют противники, — и показываем их