NBC News: Россия в обмен на поставки дронов отправляет в Иран вертолеты и системы ПВО, а также учит иранских военных летать на Су-35

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Власти России в обмен на поставки иранских дронов оказывает Ирану военную и техническую поддержку на «беспрецедентном уровне», рассказали высокопоставленные источники NBC News в Белом доме.

По их словам, Москва может поставлять Тегерану современное военное оборудование и компоненты, в том числе вертолеты и системы ПВО. Весной 2022 года иранские пилоты учились в России управлять российскими истребителями Су-35, что, по данным источников NBC, указывает на то, что «Иран может начать получать такие самолеты в течение следующего года».

Россия в войне против Украины использует беспилотники иранского производства Shahed-131 и Shahed-136, которые вооруженные силы РФ переименовали в «Герань-1» и «Герань-2». Российские власти отрицают иранское происхождение дронов.

В начале ноября глава МИД Ирана Хоссейн Абдоллахиян подтвердил, что Россия получила некоторое количество беспилотников, но, по его словам, это случилось за несколько месяцев до начала войны.

США и Евросоюз ввели санкции против иранских компаний, ответственных за разработку, производство и транспортировку дронов, в том числе против компании Shahed Aviation Industries, выпускающей Shahed-131 и Shahed-136. Администрация президента США готовится ввести санкции против Воздушно-космических сил России и 924-го госцентра беспилотной авиации Минобороны РФ из-за закупки иранских беспилотников.

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