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Минобороны РФ отчиталось о массированном ударе, нанесенном 16 декабря по «системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины».

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. — В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов».

По утверждению Минобороны РФ, украинские комплексы ПВО, отражавшие атаку, «израсходовали значительный ресурс по специально запущенным ложным целям».

«В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле», — добавил Конашенков.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

По данным Генштаба ВСУ, в общей сложности 16 декабря Россия выпустила по Украине 98 ракет. Сколько из них были сбиты средствами ПВО, украинские военные не уточнили. В результате российского ракетного удара были повреждены объекты энергетики на юге и востоке Украины. «Укрэнерго» объявляло режим чрезвычайной ситуации из-за потери более 50% мощности энергосистемы страны. В Кривом Роге одна из российских ракет попала по жилому дому, в результате чего погибли четыре человека и еще 13 получили ранения.

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Подробнее о ракетном ударе

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