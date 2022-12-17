Украинские власти сообщили о гибели в Кривом Роге полуторагодовалого ребенка под завалами жилого дома, разрушенного российской ракетой

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В Кривом Роге в ночь на 17 декабря спасатели извлекли тело полуторагодовалого мальчика из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате российского ракетного удара. Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

В общей сложности в результате удара по городу погибли четыре человека: 64-летняя женщина и молодая семья с маленьким сыном. Еще 13 человек получили ранения, среди них — четверо детей, рассказал Резниченко.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

16 декабря российские военные нанесли новый массированный удар по Украине. По данным ВСУ, по территории страны были выпущены 76 ракет, из них 60 сбили средства ПВО. В результате ракетного удара были повреждены объекты энергетики на востоке и юге Украины. «Укрэнерго» объявило режим чрезвычайной ситуации, поскольку из-за ударов энергосистема Украины потеряла более 50% мощности. Одна из российских ракет попала в жилой дом в Кривом Роге, разрушив один из пяти подъездов.

Подробнее о ракетном ударе 16 декабря

Украина под новым массированным ракетным ударом. По всей стране экстренно отключили электричество В Киеве нет тепла, Харьков полностью без света, в Кривом Роге погибшие и пострадавшие из-за удара в жилой дом

Подробнее о ракетном ударе 16 декабря

Украина под новым массированным ракетным ударом. По всей стране экстренно отключили электричество В Киеве нет тепла, Харьков полностью без света, в Кривом Роге погибшие и пострадавшие из-за удара в жилой дом