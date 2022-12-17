Генштаб ВСУ: в пятницу Россия выпустила по Украине 98 ракет

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В рамках массированного удара по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины 16 декабря российские войска выпустили 98 ракет, сообщил утром в субботу Генштаб ВСУ.

Сколько из запущенных российских ракет были сбиты средствами ПВО, в сводке ведомства не уточняется.

«Угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины», — добавили украинские военные.

Накануне днем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что по территории Украины запустили 76 ракет, из которых 60 были сбиты.

В ходе ракетного удара 16 декабря были повреждены объекты энергетики на востоке и юге Украины, в результате без света остались несколько крупных городов и областей страны. В «Укрэнерго» объявляли режим чрезвычайной ситуации, поскольку из-за ударов энергосистема Украины потеряла более 50% мощности. В Кривом Роге одна из российских ракет попала в жилой дом, в результате погибли четыре человека и еще 13 получили ранения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что к утру 17 декабря после ракетного удара в городе восстановлена подача электроэнергии в ⅔ домов, а водоснабжение появилось у всех жителей. Утром же возобновилась работа метрополитена.

Власти Харьковской области, полностью обесточенной накануне, также заявили о восстановлении энергоснабжения в регионе утром субботы.

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Украина под новым массированным ракетным ударом. По всей стране экстренно отключили электричество В Киеве нет тепла, Харьков полностью без света, в Кривом Роге погибшие и пострадавшие из-за удара в жилой дом

Подробнее о ракетном ударе 16 декабря

Украина под новым массированным ракетным ударом. По всей стране экстренно отключили электричество В Киеве нет тепла, Харьков полностью без света, в Кривом Роге погибшие и пострадавшие из-за удара в жилой дом