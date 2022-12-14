Великобритания обучает украинских судей, как вести дела о военных преступлениях России. Подготовкой руководит судья, приговоривший Радована Караджича

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90 украинских судей пройдут обучение, организованное Великобританией, для проведения процессов о военных преступлениях российских военнослужащих. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, первая группа украинских судей уже прошла интенсивный тренинг в «секретном месте» на прошлой неделе. В ближайшие месяцы обучение пройдут другие судьи. Всего, отмечает Sky News, власти Великобритании выделили на подготовку украинских судей 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Руководит подготовкой специалистов из Украины британский судья Ховард Моррисон, работавший в Международном уголовном суде и участвовавший в Международном уголовном трибунале по Югославии и Руанде. В частности, он был судьей по делу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. В марте сообщалось, что он стал советником бывшего генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

«Это очень важно, безусловно, потому, что важна справедливость, но еще и потому, что, я надеюсь, российские солдаты и офицеры, которые сейчас наблюдают за судами в Украине, поймут, что должны действовать в соответствии с международным правом», — отметила генеральный прокурор Украины Виктория Прентис, комментируя программу.

Ожидается, что большая часть судебных процессов по военным преступлениям будет проходить на территории Украины, отмечает Sky News.

Власти Украины требуют создать специальный трибунал по военным преступлениям России. В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует создать специальный суд при поддержке ООН для расследования таких дел. Лидеры стран по итогам саммита 12 декабря пообещали привлечь президента России Владимира Путина и других виновных к ответственности в соответствии с международным правом.