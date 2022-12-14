Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США на федеральном уровне

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Президент США Джо Байден подписал закон, гарантирующий право однополых и межрасовых пар на брак на федеральном уровне. Об этом сообщает CNN.

«На протяжении большей части нашей истории мы отказывали межрасовым и однополым парам в защите. Мы не относились к ним с должным уважением. Но теперь этот закон устанавливает, что межрасовые и однополые браки должны признаваться законными в каждом штате нашей страны», — сказал президент во время торжественной церемонии подписания документа перед Белым домом, куда пригласили тысячи гостей.

Этот документ также отменяет закон «О защите брака» от 1996 года, в котором брак определялся, как союз между мужчиной и женщиной.

В конце ноября новый закон «Об уважении брака» одобрил сенат США. 8 декабря его приняла палата представителей конгресса.

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Однополые браки легальны в США с 2015 года. Тогда Верховный суд страны, рассматривая дело «Обергефелл против Ходжеса», постановил, что однополые пары имеют конституционное право на заключение брака.

Подписанный президентом закон, который подготовили депутаты Демократической партии, исключает возможность пересмотра решения по этому делу Верховным судом.

Необходимость в этом появилась после того, как летом 2022 года Верховный суд, где большинство мест занимают консерваторы, пересмотрел решение по делу «Роу против Уэйда», закреплявшего право на аборты в США. После этого решения Верховного суда разрешать или запрещать аборты стало прерогативой каждого конкретного штата.

Подробнее о пересмотре решения по делу «Роу против Уэйда»

Верховный суд США решил, что аборты не являются конституционным правом. Теперь в десятках штатов прерывание беременности станет преступлением Байден заявил, что суд вернул страну на 150 лет назад

Подробнее о пересмотре решения по делу «Роу против Уэйда»

Верховный суд США решил, что аборты не являются конституционным правом. Теперь в десятках штатов прерывание беременности станет преступлением Байден заявил, что суд вернул страну на 150 лет назад