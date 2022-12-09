Конгресс США одобрил законопроект о признании однополых браков на федеральном уровне. Документ отправлен на подпись президенту

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Палата представителей Конгресса США 8 декабря приняла законопроект о признании однополых браков на федеральном уровне, сообщает CNN.

За законопроект «Об уважении брака» проголосовали 258 конгрессменов — все депутаты от Демократической партии и 39 конгрессменов-республиканцев. 169 депутатов от Республиканской партии проголосовали против.

После вступления закона в силу штаты, которые пока не легализовали однополые браки, будут обязаны признавать законность таких брачных союзов, заключенных в других штатах.

Ранее этот законопроект одобрила верхняя палата Конгресса США. В сенате за него был подан 61 голос при 36 голосах против.

Теперь законопроект «Об уважении брака» передадут на подпись президенты США. Джо Байден ранее заявлял, что подпишет этот документ.

Однополые браки легальны в США с 2015 года. Тогда Верховный суд страны, рассматривая дело «Обергефелл против Ходжеса», постановил, что однополые пары имеют конституционное право на заключение брака. Закон «Об уважении брака», проект которого подготовили депутаты от Демократической партии, должен, как предполагается, исключить возможность пересмотра Верховным судом этого решения.

Необходимость в этом появилась после того, как летом 2022 года Верховный суд, где большинство мест в данный момент занимают консерваторы, пересмотрел решение по делу «Роу против Уэйда», закреплявшего право на аборты в США. После этого решения Верховного суда разрешать или запрещать аборты стало прерогативой каждого конкретного штата.

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