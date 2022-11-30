Сенат США одобрил законопроект о легализации однополых браков

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Сенат Конгресса США одобрил законопроект, закрепляющий право однополых и межрасовых пар на заключение брака на федеральном уровне, пишет BBC News.

Документ также отменяет закон «О защите брака» от 1996 года, в котором брак определялся, как союз между мужчиной и женщиной.

В ходе голосования законопроект поддержали 61 сенатор, включая 12 республиканцев. «Против» проголосовали 36 законодателей. Теперь документ должен быть окончательно утвержден палатой представителей, после чего его передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

«Одобрив этот законопроект, Сенат посылает сигнал, который каждый американец должен услышать: независимо от того, кто вы и кого вы любите, вы тоже заслуживаете достойного и равного обращения в соответствии с законом», — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Однополые браки легальны в США с 2015 года. Тогда Верховный суд страны, рассматривая дело «Обергефелл против Ходжеса», постановил, что однополые пары имеют конституционное право на заключение брака. Принять закон об однополых браках на федеральном уровне законодатели посчитали необходимым, чтобы Верховный суд США не смог отменить свое решение. Так было летом 2022 года, когда суд отменил свое решение по делу «Роу против Уэйда», закреплявшего право на аборты в США.

Подробнее об отмене решения по делу «Роу против Уэйда»

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