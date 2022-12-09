«Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель 10 тысяч российских военных в Украине

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«Русская служба Би-би-си», и волонтеры по открытым источникам подтвердили гибель 10 002 российских военнослужащих в Украине. Это данные на 9 декабря.

Среди погибших — 430 мобилизованных россиян, что на 104 человека больше, чем две недели назад, отмечает «Би-би-си». Журналисты установили, что 394 мобилизованных погибли на территории Украины. Еще 36 умерли в России, до отправки на фронт.

К зиме, по данным журналистов, больше всего подтвержденных потерь приходится на Краснодарский край (428 погибших). При этом о 40% погибших из этого региона не сообщалось в СМИ и соцсетях, пишет «Би-би-си». Об их гибели стало известно после изучения захоронений на местных кладбищах.

На втором месте по числу погибших — Дагестан (363 человека), на третьем — Бурятия (356 человек). Известно о 54 погибших из Москвы.

По родам войск наибольшие потери продолжают нести мотострелки (1738 погибших) и десантники (1375 погибших). Еще по 2441 погибшему нет информации, в каких войсках они служили. Среди добровольцев подтверждена гибель 1175 человек.

Как отмечает «Би-би-си», по наиболее консервативной оценке, реальное число погибших российских военных в Украине может превышать 20 тысяч человек, а общие безвозвратные потери достигать по меньшей мере 90 тысяч человек.

В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала войны в Украине погибли 5937 российских солдат. Генштаб ВСУ считает, что потери РФ по состоянию на утро 9 декабря достигают 93390 человек.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в начале ноября заявил, что потери российских войск убитыми и ранеными превышают 100 тысяч человек. Он считает, что украинская сторона понесла аналогичные потери.

В конце ноября источники сообщали, что власти РФ ожидают к весне потерю 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными. Их, по данным собеседников издания, собираются заменить срочниками.

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