Ахмед Закаев заявил, что чеченский блогер Тумсо Абдурахманов жив

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Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, об убийстве которого ранее сообщили СМИ, жив, утверждает бывший чеченский полевой командир Ахмед Закаев. Об этом сообщает издание .

Абдурахманов находится под защитой полиции Швеции, рассказал изданию представитель пресс-службы так называемого правительства самопровозглашенной за рубежом. Представитель пресс-службы сослался на «собственные источники информации». Он не уточнил, почему Абдурахманов находится под защитой.

Первые сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова появились еще 1 декабря. Правозащитники говорили, что он и его брат перестали выходить на связь. Спустя несколько дней о его убийстве сообщили чеченский оппозиционный телеграм-канал , а также , которое сослалось на его соратников. Полиция Швеции, где последние годы жил Абдурахманов, не подтверждала сообщения о его убийстве.

К 8 декабря, как отмечал , сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова не подтвердили ни его родственники, ни шведская полиция, ни власти Чечни.

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Тумсо Абдурахманов известен критическими высказываниями в адрес властей Чечни. В 2015 году он уехал из России после конфликта с одним из родственников Рамзана Кадырова. Абдурахманов получил статус политического беженца в Швеции. В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата Мухаммада покушались. В декабре 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похитили девять его родственников.

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