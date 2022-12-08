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Владимир Путин назвал ракетные удары Минобороны РФ по энергетическим объектам Украины ответом на действия украинских военных. С таким заявлением президент РФ выступил в Кремле, общаясь с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда».

Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи.

С начала октября Минобороны РФ регулярно наносит массированные ракетные удары по территории Украины, атакуя военные и энергетические объекты, но также затрагивая гражданскую инфраструктуру. В результате них повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС Украины. Неоднократно сообщалось о гибели мирных жителей. В Кремле давали понять, что ракетные удары стали ответом на взрыв на Крымском мосту 8 октября. Также представители российских властей заявляли, что удары наносятся в ответ на поставки странами Запада оружия Украине и они будут продолжаться до тех пор, пока Киев не вернется за стол переговоров с Москвой.

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