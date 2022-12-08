Генпрокуратура РФ объявила о задержании в ОАЭ одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko

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Генеральная прокуратура РФ объявила, что в Объединенных Арабских Эмиратах задержан Эдвард Сабиров — один из организаторов финансовой пирамиды Finiko, собравшей у вкладчиков более 5 миллионов долларов.

Из заявления Генпрокуратуры, которое цитирует РИА Новости, следует, что Сабиров, объявленный 12 ноября в международный розыск, был задержан по линии Интерпола.

Российская сторона намерена добиваться экстрадиции Сабирова и просит власти ОАЭ поместить его под стражу на 60 суток.

Финансовая пирамида Finiko появилась в августе 2019 года в Казани. Finiko привлекала деньги россиян и иностранцев, обещая доходность 20–30% в месяц. Полученные средства от новых вкладчиков распределяли между участниками пирамиды. В сентябре 2021 года МВД РФ заявляло, что получило 3300 заявлений от жителей России и иностранцев, вложивших в финансовую пирамиду в общей сложности более одного миллиарда рублей. Другие источники говорили о как минимум семи миллиардах рублей, вложенных в финансовую пирамиду.

По данным следствия, организаторами финансовой пирамиды Finiko были четыре человека Эдвард Сабиров, Марат Сабиров, Кирилл Доронин и Зыгмунт Зыгмунтовичь. Первым — в июле 2021 года — задержали Кирилла Доронина, он находится в российском СИЗО. Затем в ОАЭ был задержан Зыгмунт Зыгмунтовичь, российская сторона пока добивается его экстрадиции. После задержания Эдварда Сабирова в розыске остается лишь один из организаторов Finiko — Марат Сабиров.

Помимо четырех организаторов пирамиды уголовные дела заведены как минимум на 18 ее активных участников. В конце июля МВД РФ сообщило о задержании активной участницы финансовой пирамиды Finiko Анны Сериковой, которая лично привлекла более 5 миллионов долларов вкладчиков.

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