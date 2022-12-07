«Они совершили серьезную ошибку, но, отбирая у них лицензию, мы гоним их обратно в „русский мир“». Латвийская ассоциация журналистов выступила в защиту «Дождя»

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Латвийская ассоциация журналистов выступила в поддержку телеканала , у которого власти Латвии аннулировали лицензию.

Как говорится в заявлении ассоциации, власти могли бы «добиться лучшего результата», сохранив лицензию на вещание и внимательно следя за тем, что транслируется в эфире.

Авторы заявления отметили, что не сомневаются в том, что "Дождь" действительно нарушил условия лицензии. При этом, говорится в обращении, у телеканала нет опыта работы в Латвии, и он еще «не выработал понимания общественного мнения и его значения в демократическом обществе» — и это «не оправдывает создателей телеканала, но немного объясняет произошедшее».

"Дождь" совершил серьезную ошибку, не понимая, что Латвия однозначно на стороне Украины и что любые гуманитарные призывы поддержать мобилизованных в российскую армию здесь неприемлемы. Но, отбирая у канала лицензию, мы гоним его обратно в «русский мир», обозначенный Кремлем.

Как считают авторы документа, контролирующим органам и латвийским журналистам следовало бы работать с российскими коллегами и помогать им «понять принципы латвийских и европейских ценностей, независимости СМИ, прав и обязанностей».

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь» «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку» 6 декабря. Это произошло после того, как у властей возникли несколько претензий к "Дождю": это показанная в эфире карта с Крымом в составе России, употребление слов «наша армия» по отношению к российским войскам, а также ведущего Алексея Коростелева в прямом эфире о том, что телеканал «смог помочь» российским военным.

«Медуза» выпустила заявление по поводу отзыва латвийской лицензии у телеканала, в котором выразила солидарность с командой «Дождя». К заявлению «Медузы» присоединились более 100 журналистов и редакций.