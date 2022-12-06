Сервис «Литрес» попросит 1% авторов переписать книги из-за запрета «пропаганды» ЛГБТ

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Сервис «Литрес» уберет из продажи произведения, которые могут попасть под действие нового закона о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», и рекомендует авторам переписать тексты, чтобы вернуть их в продажу.

«Мы предлагаем авторам, у которых в книгах может быть пропаганда ЛГБТ, изменить текст, чтобы произведение можно было вернуть в продажу после доработок и последующей модерации», — сообщил РБК директор департамента по развитию контента группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов,

«Литрес» уже попросил правообладателей проверить свои произведения «на предмет пропаганды ЛГБТ». Также сервис начал самостоятельно анализировать «книги, в описании которых явно упоминается ЛГБТ, чтобы понять, представляют они риск или нет», и некоторые произведения уже недоступны.

Представитель группы компаний добавил, что книг, которые могут попасть под действие нового закона, не больше 1% от всего каталога.

5 декабря президент РФ подписал закон, который вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных отношений» и педофилии, распространение информации об ЛГБТ и «смене пола» среди людей любого возраста.

До того, как Путин подписал закон, книжный магазин «Лабиринт» убрал из продажи часть товаров, после подписания так же поступили магазины «Республика» и «Читай-город». В частности, из продажи убрали «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой. В московских библиотеках стали убирать с полок книги с ЛГБТ-тематикой и произведения авторов, объявленных «иноагентами».

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