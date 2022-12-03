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Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который живет в Швеции, перестал выходить на связь. Это следует из сообщений находящейся в Швеции чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд».

Не позднее 1 декабря в телеграме появились сообщения об убийстве Абдурахманова. Было опубликовано видео с якобы мертвым блогером, но в комментариях несколько пользователей указали, что на видео другой человек.

2 декабря пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков заявил изданию , что заслуживающей доверия информации о гибели Абдурахманова не поступало. «По нашей информации, это неправда. Говорят об убийстве молодого парня в Швеции, который жил по соседству с Тумсо. Но и это не подтверждено», — сказал Албаков.

Представители «Вайфонда» также сказали «Кавказскому узлу», что не склонны доверять сообщениям о гибели Абдурахманова. При этом в организации заявили, что блогер уже какое-то время не выходит на связь. 3 декабря «Вайфонд» в своем телеграм-канале сообщил, что Абдурахманов все еще не вышел на связь. Также больше не доступен его брат Мохмад Абдурахманов.

Последнее видео на ютьюб-канале Абдурахманова, у которого 475 тысяч подписчиков, появилось 7 ноября. В нем блогер рассказал о начале работы политической партии «Голос Чечении». Как пишет "Кавказский узел", обычно Абдурахманов публикует свои ролики примерно раз в неделю. Столь длительных перерывов на его канале в этом году еще не было.

Тумсо Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. В 2015 году он покинул Россию, по его словам, после конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. Блогер получил статус политического беженца в Швеции. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с « ».

В 2019 году спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть. Однако позже власти республики это отрицали.

В 2020 году в квартиру Абдурахманова в Швеции проник мужчина и ударил его молотком по голове. Блогер сумел отобрать молоток и вызвать полицию. В 2021 году нападавший по имени Руслан Мамаев получил 10 лет лишения свободы (позднее срок был увеличен на два года). Его пособнице Эльвире Шапиаевой, которая помогла ему проникнуть в квартиру, дали восемь лет.

Сторона обвинения связала покушение на Абдурахманова с его критикой властей Чечни и объявлением кровной мести со стороны Даудова. В суде было заявлено, что встречи для подготовки покушения проходили в том числе в Грозном, а за убийство Мамаеву якобы пообещали 60 тысяч евро. При этом заказчики преступления в суде не были названы.