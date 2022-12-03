Исполнительного директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева объявили в розыск

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Исполнительный директор «Общества защиты интернета» объявлен в розыск, следует из базы на сайте МВД РФ. Внимание на это обратило издание «Верстка».

Климарев, которому в мае 2022 года присвоили статус «иноагента», разыскивается по уголовному делу. По какой статье оно возбуждено, на сайте МВД не уточняется.

Несколько дней назад журналисты обнаружили, что МВД также разыскивает объявленного «иноагентом» адвоката и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова. По какому делу он объявлен в розыск, не раскрывается.

Михаил Климарев — блогер и IT-специалист из Екатеринбурга. Возглавляемое им «Общество защиты интернета» ставит своей целью «защиту интернета в России от цензуры, избыточного регулирования, административного произвола». Она была создана в 2015 году соратником оппозиционного политика Алексея Навального Леонидом Волковым.

Под подсчетам «Верстки», 38 россиян, включенных Министерством юстиции в реестр «иностранных агентов», являются фигурантами уголовных дел. Это 18% от общего числа «иноагентов». 30 из этих 38 человек находятся в розыске или в СИЗО. Самая популярная статья, по которой обвиняют «иноагентов», — распространение «фейков» о российской армии.

Недавние изменения в закон о «иноагентах»

Поздравляем! С сегодняшнего дня вы — «иноагент». И должны сами сообщить об этом российским властям Простите, что? 16 карточек