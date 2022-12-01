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«ВКонтакте» заблокировал паблик группы «Тату»

Источник: «Тату»

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала паблик группы «Тату» для пользователей из России.

При открытии страницы появляется сообщение «Вероятно, сообщество содержит недопустимые материалы и недоступно для просмотра». Скрин сообщения прислали респонденты «Медузы» в Москве. Что стало причиной блокировки, пока неизвестно.

Некоторые пользователи «ВКонтакте» сообщают, что у них сохраняется доступ к паблику без VPN.

Ранее на этой неделе депутат Госдумы Татьяна Буцкая обвинила в распространении пропаганды ЛГБТ группу «Тату», которая распалась в 2011 году. «Никогда в жизни в нашем детстве не приходило в голову, что девочка с девочкой, пока не вышли „Тату“. И стали девочка с девочкой за руку, потому что их видели, потому что на каждом канале, их везде крутили», — сказала депутат на пресс-конференции.

24 ноября Госдума приняла закон, вводящий полный запрет на «пропаганду нетрадиционных отношений» и педофилии, распространение информации об ЛГБТ и «смене пола» среди людей любого возраста.

Закон пока не вступил в законную силу, несмотря на это книжный магазин «Лабиринт» уже убрал из продажи часть товаров, а издательский сервис Ridero попросил авторов проверить свои книги на предмет нарушения этого закона.

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