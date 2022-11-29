Издательский сервис Ridero попросил авторов проверить свои книги на предмет нарушения закона о запрете «пропаганды» ЛГБТ. Закон пока не вступил в силу

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Сервис Ridero, позволяющий самостоятельно готовить к публикации, издавать и распространять книги, разослал авторам письмо в связи с принятием Госдумой закона о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ в России.

Копиями письма, в частности, поделились в соцсетях Георгий Урушадзе, который с 2005 по 2022 годы занимал пост гендиректора Национальной литературной премии «Большая книга», и журналист . Текст опубликованного ими письма из Ridero совпадает.

В Ridero напоминают о принятом Госдумой законе, который «пока что не вступил в силу, однако станет действовать с момента опубликования». Закон, говорится в письме, «предполагает наложение на физическое лицо (в нашем случае — автора книги) штрафа в размере до 200 тысяч рублей».

«Мы заботимся о вас, поэтому настоятельно рекомендуем проверить вашу книгу», — призвали в Ridero, подчеркнув, что если в тексте, на обложке, в иллюстрациях или в выходных данных содержится «информация, которую можно счесть относящейся к нетрадиционным сексуальным отношениям», то книгу нужно обязательно снять с публикации в течение пяти дней после получения письма.

Урушадзе, у которого в Ridero была опубликована одна из лекций, развернуто объяснил, почему не будет снимать книгу с публикации, указав, в частности, что «гуманистической задачей литературы является поддержка читателей (и писателей) в сложных ситуациях, сострадание меньшинствам, честное взаимодействие с реальностью». Кашин не стал никак комментировать письмо, просто опубликовав его скриншот.

Книжный магазин «Лабиринт» на следующий день после принятия закона о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ в России временно приостановил продажи части своих товаров. На сайте «Лабиринта», в частности, стали недоступны для покупки «Щегол» Донны Тартт, «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, а также «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары.

Закон о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ вступит в силу после того, как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент РФ Владимир Путин, а затем закон официально опубликуют.

Что это за закон

В Госдуму внесли законопроект о запрете «отрицания семейных ценностей» и «пропаганды» ЛГБТ+. У него может быть много очень тяжелых последствий. Вот только одно из них Галина Юзефович — о том, какие книги могут попасть под запрет

Что это за закон

В Госдуму внесли законопроект о запрете «отрицания семейных ценностей» и «пропаганды» ЛГБТ+. У него может быть много очень тяжелых последствий. Вот только одно из них Галина Юзефович — о том, какие книги могут попасть под запрет