Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с британским королем Карлом III

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Супруга президента Украины Елена Зеленская провела встречу с королем Великобритании Карлом III. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Зеленская и Карл III посетили собор Украинской греко-католической церкви в Лондоне и центр для украинских беженцев, который расположен на его территории.

«Уже не первый раз Его Величество находит время и теплые слова, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины: недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше — в Румынии», — отметила Елена Зеленская.

Первая леди Украины сейчас находится с официальным визитом в Великобритании. Ранее она встретилась с супругой Карла III, королевой-консортом Камиллой, а также с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его женой Ашкатой Мурти.

Ранее британские премьеры Риши Сунак и Борис Джонсон приезжали в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. С королем Великобритании Карлом III украинский лидер, который не покидает страну с начала полномасштабной войны с Россией, пока не виделся.

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