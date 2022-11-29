«Путин пытается использовать зиму как оружие». Генсек НАТО заявил, что альянс увеличит поставки Украине топлива, лекарств и теплой экипировки

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу в связи с наступающим холодным временем года следует увеличить поставки Украине топлива, медикаментов, теплой экипировки для военных и другой помощи, напрямую не связанной с боевыми действиями.

«Все вы видели спутниковые снимки, на которых Европа светится, а в Украине — темнота», — сказал Столтенберг журналистам в преддверии встречи министров стран-членов НАТО в Бухаресте, комментируя перебои с электроснабжением после российских ракетных ударов.

Последствия российских ракетных ударов по Украине Посмотрите, как выглядела Украина из космоса в ночь на 24 ноября. Страна осталась без света из-за массированного российского удара

«Путин пытается использовать зиму как оружие», — заявил генсек НАТО, отметив, что на полях сражений российские войска терпят поражение.

С тем, что Украине потребуется не только военная помощь, согласны и другие участники саммита. «Это будет ужасная зима для Украины, поэтому мы работаем над усилением нашей поддержки, чтобы она была устойчивой», — сказал Reutes высокопоставленный европейский дипломат.

Одновременно страны-члены НАТО собираются согласовать и увеличение поставок оружия в Украину. «Ближайшие месяцы станут большим испытанием для всех нас. Для Украины это экзистенциальный вопрос, для нас моральный. Мы должны продолжать помогать Украине столько, сколько необходимо», — заявил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

27 ноября представитель Североатлантического альянса рассказал газете The New York Times, что 20 из 30 стран-членов НАТО значительно исчерпали свои военные ресурсы для отправки оружия в Украину. При этом он подчеркнул, что остальные участники альянса, особенно такие страны, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды по-прежнему могут осуществлять обещанные Украине поставки. По состоянию на конец ноября, по данным собеседника издания, НАТО передало Украине оружия на общую сумму в 40 миллиардов долларов, что соответствует годовому оборонному бюджету Франции.

В середине ноября телеканал CNN сообщал, что Соединенные Штаты столкнулись с сокращением запасов некоторых вооружений и боеприпасов, которые они пообещали Украине в рамках военной помощи. Быстро наладить в США производство вооружений и боеприпасов, запасы которых сократились, пока не получается, отмечал телеканал, также как и запросить их у союзников в Европе.

В конце октября американские СМИ писали со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора «повысил голос» на президента Украины Владимира Зеленского, когда тот попросил США поставлять больше оружия Киеву.

Читайте также

«Путин хочет меньше НАТО у своих границ? Вместо этого он получит увеличение нашего присутствия» Интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга

Читайте также

«Путин хочет меньше НАТО у своих границ? Вместо этого он получит увеличение нашего присутствия» Интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга