NYT: две трети стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины

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20 из 30 стран-членов НАТО значительно исчерпали свои военные ресурсы для отправки оружия в Украину, рассказал газете The New York Times представитель Североатлантического альянса.

Однако остальные все еще в состоянии предоставлять значительные вооружения, особенно такие крупные союзники, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды, добавил собеседник издания. НАТО уже передало Украине оружия на общую сумму в 40 миллиардов долларов, что соответствует годовому оборонному бюджету Франции.

Эксперты, опрошенные журналистами, говорят, что в ходе войны в Украине обе стороны расходуют оружие и боеприпасы невиданными темпами со времен Второй мировой войны, к чему Запад оказался фундаментально неподготовлен.

По словам представителей НАТО, количество используемой артиллерии на фронте в Украине ошеломляет. К примеру, в Афганистане силы НАТО могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не особо беспокоиться о противовоздушной обороне. Но ВСУ могут производить тысячи выстрелов в день и по-прежнему очень нуждаются в средствах ПВО от российских ракет и беспилотников иранского производства. «Один день в Украине — это месяц или больше в Афганистане», — заявил NYT эксперт по обороне и бывший помощник генсека НАТО Кэмилл Гранд.

Как рассказал газете высокопоставленный представитель НАТО, прошедшим летом в Донбассе украинцы выпускали от шести до семи тысяч артиллерийских снарядов в день, а россияне — от 40 до 50 тысяч снарядов ежедневно. Для сравнения: США производят только 15 тысяч снарядов в месяц.

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