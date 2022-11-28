WSJ: в США опасаются, что из-за военной помощи Украине возможны проблемы с вооружением Тайваня

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Правительство и конгресс США опасаются, что военная помощь Украине усугубляет задержки поставок оружия Тайваню, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Поставки оружия в Украину сейчас противоречат долгосрочным требованиям стратегии США по вооружению Тайваня в качестве помощи от потенциального вторжения Китая, заявили собеседники издания среди чиновников американского правительства и конгрессменов.

По их словам, объем невыполненных поставок оружия Тайваню вырос до 18,7 миллиарда долларов. В декабре 2021 года этот показатель оценивался примерно в 14 миллиардов долларов.

Так, Тайвань до сих пор не получил 208 зенитно-ракетных комплексов Javelin и 215 ракет Stinger, заказ на которые поступил в конце 2015 года, сообщает газета. Американо-китайская по обзору экономики и безопасности также предупредила о возможных задержках с поставками Stinger и самоходных артиллерийских установок Paladin.

«Отправка в Украину существующих запасов вооружения и проблемы с цепочками поставок, связанные с пандемией, усугубили значительное отставание в поставках оружия, уже одобренного для продажи Тайваню, подорвав готовность острова», — заключила комиссия в отчете в ноябре.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США работают над тем, чтобы возможность защитить себя была и у Тайваня, и у Украины. В мае ведомство сообщало, что поставки оружия в Украину не являются причиной задержек вооружения Тайваня. При этом, отмечает The Wall Street Journal, Киев получает оружие из существующих запасов, тогда как Тайваню должны поставить новое вооружение.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью. При этом фактически Пекин не контролировал остров с момента окончания гражданской войны и создания КНР в 1949 году.

Напряженность между Китаем и Тайванем возросла в августе из-за визита на остров тогдашнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В частности, на фоне поездки Пелоси власти Китая назвали «воссоединение» с Тайванем неизбежным.

Об отношениях Китая и Тайваня

Все эпизоды Нет, Китай не собирается вторгаться на Тайвань — по крайней мере, прямо сейчас. А когда Пекин может пойти на это? Объясняет китаист Александр Габуев 00:00 36:15