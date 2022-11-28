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Всемирная организация здравоохранения будет использовать в своих официальных документах новое наименование оспы обезьян (monkeypox) — mpox. Его, среди прочего, включат в Международную классификацию болезней, говорится в пресс-релизе ВОЗ.

В течение года одновременно с новым названием болезни будет использоваться прежнее, пока наименование «оспа обезьян» не выйдет из употребления, заявили в организации.

Название болезни решили изменить после того, как во время вспышки оспы обезьян в 2022 году в интернете и некоторых сообществах были замечены расистские и стигматизирующие высказывания.

Как отмечает ВОЗ, при выборе нового названия организация опиралась на ряд принципов, в том числе удобство произношения и использования на разных языках, отсутствие географических или зоологических ссылок.

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Оспа обезьян получила свое название в 1970 году — спустя 12 лет как вирус, вызывающий это заболевание, был обнаружен у обезьян, содержащихся в неволе.

В 2015 году ВОЗ опубликовала рекомендации по наименованию болезней. Согласно этому документу, названия новым болезням должны присваивать с учетом минимизации рисков негативного влияния на торговлю, туризм, благополучие животных, а также оскорбления культурных, социальных, национальных и других групп.