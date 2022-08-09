Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Вакцина от оспы MVA-BN (торговая марка в Европе Imvanex) SYSPEO / SIPA / Scanpix / LETA

23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. 27 июля ВОЗ раскрыла статистику: тогда было известно о 18 тысячах случаев заражения в 78 странах. Согласно данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 8 августа было зарегистрировано более 30 тысяч случаев в 88 странах. На сегодняшний день существует только одна достаточно эффективная и безопасная вакцина, применение которой рекомендовано для профилактики оспы обезьян без каких-либо дополнительных условий. ВОЗ заявила, что в мире насчитывается около 16 миллионов доз этой вакцины, но из-за череды случайностей и неудачных решений она может стать дефицитной, рассказывает Wired.

MVA-BN — противооспенная вакцина последнего (третьего) поколения, которую разработала датская биотехнологическая компания Bavarian Nordic. Это единственная вакцина, которая благодаря своей безопасности и низкому уровню нежелательных реакций была одобрена для профилактики оспы обезьян в США, Евросоюзе и Канаде. Однако весной 2022 года Bavarian Nordic решила остановить производство вакцины от оспы, чтобы сосредоточиться на других продуктах и планах по расширению завода.

Теперь Bavarian Nordic восстанавливает производство, причем в большем объеме, чем раньше. Компания запустит две производственные линии в течение месяца вместо прежней одной. Для повышения производительности руководство Bavarian Nordic рассматривает возможность перехода на круглосуточный цикл работы. Помимо этого, она может временно отказаться от изготовления других своих продуктов. Но даже в этом случае компании потребуется минимум полгода, чтобы начать поставлять заказчикам новые партии вакцины.

В конце июля ВОЗ сообщила, что в мире есть около 16 миллионов доз MVA-BN — по оценкам организации, это достаточное количество для контроля над распространением заболевания. Но и тут произошло непредвиденное — большая часть вакцин Bavarian Nordic находится в замороженном состоянии, а на подготовку препарата к использованию потребуется еще несколько месяцев. Wired приводит пример США, которые десятилетиями формировали запас вакцин от оспы (закупив почти 30 миллионов доз), но на момент начала распространения оспы обезьян на территории страны к применению было готово менее двух с половиной тысяч доз.

Помимо MVA-BN в США есть еще две вакцины, которые могут быть эффективны против оспы обезьян — ACAM2000 и LC16. Но их применение связано с побочными эффектами. В случае с ACAM2000 они могут угрожать беременным, детям и людям с подавленным иммунитетом — например, ВИЧ-инфицированным. ВОЗ призвала страны собирать и делиться критически важной информацией о результатах использования этих вакцин.

Читайте также

Откуда берутся новые вирусы? Будет ли новая «испанка»? Почему мы все еще не заразились? Стыдные вопросы о глобальных эпидемиях

Читайте также

Откуда берутся новые вирусы? Будет ли новая «испанка»? Почему мы все еще не заразились? Стыдные вопросы о глобальных эпидемиях

Богатые страны заказывают у Bavarian Nordic сотни тысяч и миллионы доз MVA-BN. Компания сообщила, что в 2022-2023 годах рассчитывает поставить в США около семи миллионов доз. Страны ЕС заказали 160 тысяч доз, Великобритания — 100 тысяч, Австралия — 450 тысяч. При этом заболевание продолжает распространяться в Африке, где доступность вакцин намного ниже. Как пишет Wired, на континенте зафиксированы 75 смертей, которые могут быть связаны с оспой обезьян. Показатель смертности может быть выше, но из-за ограниченного тестирования точных данных пока нет.

Именно несправедливое распределение вакцин привело человечество к очередной вспышке заболевания мирового масштаба, пишет Wired. Африканские ученые в течение последних лет пытались привлечь внимание к распространению оспы обезьян на континенте, но в большинстве случае их заявления просто игнорировали. В конце июля директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Ахмед Огвелл призвал сделать Африку приоритетным регионом в распределении вакцин: «Если мы не в безопасности, остальной мир не в безопасности».

«Ковид и оспа обезьян показывают, что борьба со вспышками заболеваний как с внутренней проблемой просто не работает. Лидеры богатых стран и международных организаций должны понимать, что если в какой-то далекой стране произойдет вспышка, то она может стать вашей проблемой в течение месяца или недели», — сказал ученый из Королевского колледжа Лондона Шридхар Венкатапурам.

Подробнее об оспе обезьян

ВОЗ объявила обезьянью оспу «чрезвычайной ситуацией международного значения». Это новая пандемия? Насколько она опасна? 11 карточек