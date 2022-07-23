ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Он объявил об этом после заседания чрезвычайного комитета организации. После предыдущего заседания в конце июня было принято противоположное решение.

По словам Гебреисуса, члены комитета не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако ситуация с распространением вируса соответствует чрезвычайной ситуации международного значения.

«Если коротко, мы имеем вспышку, которая быстро распространилась по миру с помощью новых путей передачи, о которых мы понимаем слишком мало и которая подходит к критериям чрезвычайной ситуации международного значения», — заявил он.

По словам главы ВОЗ, к настоящему моменту зарегистрировано более 16 тысяч предполагаемых случаев оспы обезьян в 75 странах и территориях, из которых пять закончились смертью.

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ВОЗ объявила обезьянью оспу «чрезвычайной ситуацией международного значения». Это новая пандемия? Насколько она опасна? 11 карточек

ВОЗ объявляла чрезвычайные ситуации международного значения шесть раз с 2007 года (тогда вступила в силу новая редакция Международных медико-санитарных правил) — в частности, из-за ковида, болезни, вызванной вирусом Эбола, и болезни, вызванной вирусом Зика.