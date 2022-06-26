ВОЗ решила не объявлять вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом было объявлено по итогам заседания чрезвычайного комитета организации.
При этом члены комитета признали, что во вспышке есть много необычного — в том числе распространение вирусах в странах, где ранее оно не фиксировалось, и большое количество среди заболевших молодых мужчин, занимающихся сексом с мужчинами. Некоторые участники заседания высказали опасения по поводу риска дальнейшего устойчивого распространения вируса.
Комитет определил возможные сценарии развития ситуации, при которых оценку будет нужно пересмотреть. Это, в частности, рост частоты заболеваний в ближайшие три недели, распространение заболевания среди секс-работников, «значительное» распространение в новых странах, изменение генома вируса, влекущее за собой повышение его трансмиссивности, фиксирование более тяжелого течения болезни.
Информация о нынешней вспышке оспы обезьян появилась в мае 2022 года. По данным на 15 июня, с начала года были подтверждены 2103 случая в 42 странах, из них большинство (1773 случая) — в Европе (включая Великобританию), где вирус оспы обезьян обычного не встречается. Подтверждена смерть одного человека в Нигерии.