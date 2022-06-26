ВОЗ решила не объявлять вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признала вспышку оспы обезьян . Об этом было объявлено по итогам заседания чрезвычайного комитета организации.

При этом члены комитета признали, что во вспышке есть много необычного — в том числе распространение вирусах в странах, где ранее оно не фиксировалось, и большое количество среди заболевших молодых мужчин, занимающихся сексом с мужчинами. Некоторые участники заседания высказали опасения по поводу риска дальнейшего устойчивого распространения вируса.

Комитет определил возможные сценарии развития ситуации, при которых оценку будет нужно пересмотреть. Это, в частности, рост частоты заболеваний в ближайшие три недели, распространение заболевания среди секс-работников, «значительное» распространение в новых странах, изменение генома вируса, влекущее за собой повышение его трансмиссивности, фиксирование более тяжелого течения болезни.

Информация о нынешней вспышке оспы обезьян появилась в мае 2022 года. По данным на 15 июня, с начала года были подтверждены 2103 случая в 42 странах, из них большинство (1773 случая) — в Европе (включая Великобританию), где вирус оспы обезьян обычного не встречается. Подтверждена смерть одного человека в Нигерии.

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