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Президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что видит признаки того, что российские военные готовятся покинуть территорию Запорожской АЭС.

«Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти», — сказал Котин в эфире телемарафона (цитата по «Украинской правде»).

При этом Котин подчеркнул, что «пока рано говорить о том, что российские военные уезжают с ЗАЭС», но можно сказать, что они «готовятся».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19-20 ноября. Также станция во время войны несколько раз отключалась от национальной энергосети. В ноябре МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой призвало Россию вывести военных и другой персонал с Запорожской АЭС.

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