«Нас кинули, как кусок мяса, на растерзание врагу». Мобилизованные из Серпухова записали видеообращение

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Мобилизованные из подмосковного Серпухова записали видеообращение, в котором рассказали, что их отправили на передовую в районе села Макеевка в Луганской области без подготовки и необходимого снаряжения, а во время отступления их обстреливали свои же войска.

Сейчас военнослужащие находятся в селе Бараниковка в Луганской области. По их словам, у них нет командования и они не знают, что им дальше делать. Видео опубликовал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Нас привезли вот в это здание. Электричества нет, стекол нет, холод, голод, еды нету. И опять мы в неведении, что дальше будет. Командование от нас отказалось. Мы сами пытаемся сбиваться в роту и командуем сами собой. Нас бросили, нас кинули, как кусок мяса, на растерзание врагу», — заявили военные.

По их словам, перед отправкой на передовую им выдали «броню, относящуюся к разряду страйкбольной», и каски, которые «от одного удара трескались пополам». С позиций им сказали уходить пешком.

Мобилизованные заявили, что останутся в Украине только при условии, что командование выполнит ранее данные им обещания, а именно направит служить в составе «нормального подразделения» в третьем эшелоне обороны. В противном случае, говорят военные, они вернутся в Россию, где будут разбираться в произошедшем «на более высоких уровнях». При этом они добавили, что «никто не отказывается воевать».

После начала мобилизации в России в массовом порядке появляются сообщения, что военнослужащих отправляют на фронт без необходимой подготовки и снаряжения, а командиры оставляют их на передовой. Осенью в России появилось общественное движение «Совет матерей и жен», которое добивается возвращения мобилизованных и срочников с фронта. Его участницы 22 ноября потребовали встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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