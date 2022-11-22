МАГАТЭ обнаружило повреждения в системе охлаждения Запорожской АЭС

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. Об этом говорится в заявлении главы агенства Рафаэля Гросси.

В результате ударов также повреждены главная дорога, которая проходит вдоль реакторов, неработающая железная дорога, трубопровод со сжатым воздухом и крыши вспомогательных зданий.

Все шесть реакторов АЭС в стабильном состоянии, места хранения ядерных топлива и отходов при ударах не были повреждены, сообщили эксперты. Непосредственной угрозы ядерной безопасности нет, говорится в заявлении.

Гросси также отметил интенсивность последних атак и сообщил, что на этом фоне возобновит консультации по зоне безопасности вокруг станции.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19-20 ноября.

В ноябре МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой призвало Россию вывести военных и другой персонал с Запорожской АЭС.