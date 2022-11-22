Губернатор аннексированного Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников

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В Севастополе вечером 22 ноября отражена атака пяти беспилотников, заявил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев.

По утверждению чиновника, два дрона, запущенные украинскими военными, были сбиты средствами ПВО при подлете к Балаклавской ТЭС. Еще три беспилотника сбиты над акваторией силами Черноморского флота.

«Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности» — написал Развожаев в телеграме.

Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за атаки дронов на некоторое время приостанавливали движение морского пассажирского транспорта.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

29 октября Севастополь подвергся атаке беспилотников, которую Михаил Развожаев назвал самой масштабной с начала войны. По информации Минобороны РФ, в атаке участвовали 16 дронов, семь из них были сбиты. В результате «незначительное повреждение» получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной. По версии ведомства, подготовка атаки проходила под руководством специалистов ВМС Великобритании, находящихся в городе Очакове Николаевской области.

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