Зеленский: любые переговоры с Россией должны проходить публично, а не кулуарно

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Все вопросы, касающиеся переговоров об окончании войны в Украине, должны выноситься в публичную плоскость, заявил Владимир Зеленский в ходе общения с представителями украинских СМИ.

Президент Украины рассказал журналистам, что получал определенные сигналы от лидеров других стран по поводу возможных переговоров с российской стороной. Как подчеркнул Зеленский, Россия ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну, поэтому любые переговоры должны проходить публично, а не кулуарно.

По его словам, чтобы у мировых лидеров не осталось никаких вопросов о готовности Украины к переговорам, он предложил на саммите G20 для восстановления мира в стране.

«Я считаю, что это формула мира всему миру. Потому что каждое государство может найти там свое место и быть лидером по той или иной инициативе — в преодолении сложностей того или иного пункта из этих десяти», — цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

Что думают о переговорах в Кремле

Россия уходит из Херсона. В Кремле считают это и «военной необходимостью», и «приглашением к переговорам», утверждают источники «Медузы»

Что думают о переговорах в Кремле

Россия уходит из Херсона. В Кремле считают это и «военной необходимостью», и «приглашением к переговорам», утверждают источники «Медузы»