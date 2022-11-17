Нэнси Пелоси отказалась от поста лидера демократов в конгрессе США

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Нэнси Пелоси объявила, что не будет больше возглавлять фракцию Демократической партии в Палате представителей конгресса США.

Такое объявление Пелоси сделала после того, как после промежуточных выборов стало известно, что большинство мест в нижней палате получают республиканцы. Пелоси, таким образом, лишалась поста спикера конгресса, но могла претендовать на пост лидера демократического меньшинства.

Пелоси заявила, что настал час, когда демократов возглавит «новое поколение». «Я благодарна, что так много людей готовы взять на себя эту огромную ответственность», — добавила она. При этом 82-летняя Пелоси сообщила, что собирается продолжить работать в конгрессе.

Пелоси будет занимать пост спикера до начала работы конгресса нового созыва в январе 2023 года. На промежуточных выборах депутатов конгресса, прошедших в ноябре 2022 года, Пелоси была переизбрана на очередной срок.

Нэнси Пелоси впервые стала лидером демократов в нижней палате парламента США в 2003 году. Она стала первой в истории женщиной, которая возглавила парламентскую фракцию одной из двух основных американских партий. В 2007 году Пелоси стала и первой в истории женщиной на посту спикера парламента. Она занимала этот пост до 2011 года, а затем вернулась на него в 2019 году, когда демократы вновь получили большинство мест в конгрессе.

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