На мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси напали в их доме в Сан-Франциско. Он в больнице

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Пол Пелоси — муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси — подвергся «жестокому нападению». Об этом сообщила пресс-служба спикера.

Утром 28 октября неизвестный человек ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско и напал на Пола Пелоси. Подозреваемый был задержан, мотивы его поступка выясняет полиция.

Пола Пелоси доставили в больницу. Он получает медицинскую помощь и, как ожидается, полностью поправится, заявила пресс-служба спикера.

Самой Нэнси Пелоси в момент нападения дома не было.

82-летний Пол Пелоси владеет в Сан-Франциско фирмой, которая занимается недвижимостью и инвестициями.

В мае 2022 года Пол Пелоси попал в ДТП. В его крови был обнаружен алкоголь. В августе его приговорили к пяти дням тюрьмы за вождение в нетрезвом виде, но отбывать наказание ему .