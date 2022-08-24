Мужа Нэнси Пелоси приговорили к пяти дням тюрьмы за вождение в нетрезвом виде. Отбывать срок ему не придется

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В Калифорнии суд приговорил мужа спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси Пола Пелоси к пяти дням тюрьмы за вождение в нетрезвом виде, которое повлекло травму.

82-летний муж политика признал себя виновным.

Пелоси не придется отбывать срок, пишет The Hill. Время, проведенное под стражей после задержания, будет зачтено как два дня; еще два дня будут вычтены из срока за хорошее поведение. Оставшийся день он проведет за обязательными работами.

Пелоси также должен будет, в частности, выплатить компенсацию и пройти трехмесячную программу для нетрезвых водителей. Водительских прав он лишен не будет.

Пол Пелоси попал в ДТП в мае 2022 года, возвращаясь вечером из гостей. В его крови был обнаружен алкоголь.