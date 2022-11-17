МИД РФ предупредил россиян об опасности прослушки их телефонов в Евросоюзе

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В министерстве иностранных дел РФ заявили, что граждане России, живущие в Евросоюзе или посещающие страны ЕС, должны учитывать, что их мобильные устройства могут прослушивать.

«Сегодня в ЕС никто не может быть гарантированно защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб. Настоятельно призываем российских граждан, проживающих или перемещающихся по Евросоюзу, учитывать это при использовании информационно-коммуникационных устройств», — заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, сообщает ТАСС.

Как стало известно ранее, заявил он, «руководство ряда стран Европы — Польша, Греция и так далее — активно применяло шпионские программы Pegasus, Predator и другие, главным образом израильского производства».

«Они использовались для слежки за неугодными представителями оппозиции, гражданского общества, деловых кругов, правозащитниками и журналистами», — сказал Нечаев, добавив, что Россия «рассматривает такое положение дел как вопиющее нарушение фундаментальных принципов правового государства и прав человека».

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В России все операторы мобильной связи уже несколько лет обязаны устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) — комплекс технических средств, предназначенный для отслеживания информации в российских сетях связи правоохранительными органами России. СОРМ необходим, чтобы правоохранительные органы получили доступ к телефонным разговорам, SMS и интернет-трафику пользователей. Операторы обязаны хранить эти данные в течение определенного времени.